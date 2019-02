Duarte: 'Iedereen wil zichzelf in de kijker spelen'

Sparta begint zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles aan een lange voorbereiding op de nacompetitie voor promotie. Het is ook de kans voor de spelers van Sparta om zich te laten zien. ''Iedereen wil zichzelf in de kijker spelen, dus ik ook'', zegt de jonge middenvelder van Sparta.

''Iedereen heeft ambities. Interesses van andere clubs zijn er altijd, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. We zitten midden in het seizoen. Dromen mag en het is heel normaal om aan andere clubs te denken. Maar als je daar te veel aan gaat denken, dan kan dat ten koste gaan van je spel. Daar probeer ik een balans in te vinden.''

Sparta-trainer Henk Fraser uitte onlangs zijn 'positieve' kritiek op de nieuwe generatie, die er volgens hem niet alles uit willen halen. ''Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ik zie ook boys om me heen die zich misschien zo voelen en zo uiten, maar ik denk dat ik zelf wel weet hoe of wat. En hij bedoelt het ook goed, dus daarin zal ik zeker wel iets meenemen.''

Duarte zelf heeft geen moeite met alle aandacht die hij bijvoorbeeld via de sociale media krijgt. ''Ik ben niet iemand die uit is op aandacht of dat ik aandachtsgeil ben. Ik doe mijn eigen ding, laat mij maar lekker met rust. Natuurlijk zit ik ook op Instagram, maar dat heeft niet de prioriteit. Na een wedstrijd moet Instragram niet het eerste zijn waar je aan denkt. Ik ben me daar wel van bewust, dus zulke dingen doe ik bijvoorbeeld ook niet.''

