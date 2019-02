IS-vrouw Amber uit Dordrecht wil terug naar Nederland: mensen hier onbeschoft en asociaal

De Dordtse Amber K. (23) wil terug naar Nederland. Ze bevindt zich op dit moment in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië met haar twee kinderen.

K. vertrok als negentienjarige naar Syrië, naar eigen zeggen om bij een hulporganisatie aan de slag te gaan aan de rand van het kalifaat van IS. Destijds was ze nog vrijgezel.

Haar kinderen kreeg ze met een man die ze daar ontmoette, de Nederlandse IS-strijder Redouan K. Nu hij gevangen zit in een Koerdische gevangenis wil ze terug naar Nederland, met haar kinderen.

"Ik dacht dat het kalifaat een plek was waar moslims vanuit de hele wereld samenkomen en samenleven", vertelt K. aan EenVandaag, in een uitzending die vrijdagavond is te zien.

Dat viel vies tegen. "Ik mis alles aan Nederland", zegt de 23-jarige Amber K. nu. "Zelfs het niet-voordringen in de rij bij Albert Heijn. Hier zijn mensen onbeschoft en asociaal. In Nederland hebben mensen respect voor elkaar."



Amber K. staat op de nationale terrorismelijst. De staat ziet haar als staatsgevaarlijk. Van personen op deze lijst worden bijvoorbeeld banktegoeden bevroren. Wie geld geeft is strafbaar.

Toch wil ze graag terug. "Het is gewoon niet te doen, ook voor de kinderen. Ik kan het Nederland niet kwalijk nemen, dus we gaan afwachten totdat ze komen.''

Van IS als organisatie neemt K. geen afstand. "In elke organisatie zijn er mensen die goede dingen doen en mensen die slechte dingen doen. Ik ga niet de hele organisatie bestempelen als slecht."