FC Dordrecht gaat vrijdagavond op bezoek bij SC Cambuur. Via dit bericht kan je vanaf 20.00 uur luisteren naar het radioverslag van het duel in Friesland.

Sander Verrips is in Leeuwarden en geeft het commentaar. Luister naar zijn commentaar via onderstaande knop. Ook komt er nog een liveblog online.

LIVE: SC Cambuur - FC Dordrecht (1-0)

10' 1-0 Tyrone Conraad

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Jeddaoui, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewill; Kok, Schuurman, Smith; Summerville, Zwarts, Cijntje