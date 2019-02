Bisschop Rotterdam 'stil van verhalen slachtoffers' op misbruiktop

Voor het eerst komen in het Vaticaan in Rome tal van geestelijken bij elkaar om te praten over het misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De bijeenkomst begon donderdag en bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam is aanwezig als de Nederlandse vertegenwoordiger.

"Het is voor het eerst dat er bij elkaar gekomen wordt om dit samen te bespreken. Het duurt drie dagen, dit is een eerste stap. De paus is er steeds bij, we zitten in een grote zaal met tweehonderd aanwezigen en de paus erbij."

'dit maakt diepe indruk' bisschop Van den Hende

"We begonnen met getuigenissen van mensen die misbruik hadden ondervonden. Het begon met een duidelijke focus op mensen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad.''

Daar werd Van den Hende stil van. "Ik ben onder de indruk van wat er gezegd wordt. Er is in Nederland veel onderzoek gedaan aan onderzoek. Ik herinner me gesprekken met slachtoffers en herken de verhalen die ik nu hoor. Ik ben met mijn hele hart bij het onderwerp."

In elf verschillende groepen wordt door de aanwezigen gesproken over wat er gehoord en gezegd is. "Die getuigenissen kwamen van over de hele wereld. We moeten erkennen dat wereldwijd misbruik van minderjarigen een probleem is."

De bijeenkomst moet volgens Van den Hende gezien worden als belangrijke stap. "We willen mensen die als minderjarigen misbruik hebben ondervonden tegemoet treden. Daar zijn we ons van bewust. In alle verschillende landen zijn we bezig met dit onderwerp."