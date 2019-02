Deel dit artikel:













Politie ontmantelt drugslab in Middelharnis Foto: politie Goeree-Overflakkee Foto: politie

In een bedrijfspand aan de Zernikeweg in Middelharnis is vrijdag vermoedelijk een drugslab gevonden.

De politie kwam de spullen op het spoor nadat mensen klaagden over een vieze lucht in de omgeving. Agenten stelden een onderzoek in en vonden in het pand tientallen jerrycans en andere benodigdheden om drugs te maken. Er is nog niemand aangehouden.