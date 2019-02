RET: Hoekse Lijn rijdt nog dit jaar, hopelijk

Kent u die mop van die metro naar Hoek van Holland? Die rijdt niet. Althans, niet voor het publiek. Er wordt druk getest op het traject van de Hoekse Lijn. Zaterdag staan zo'n 100 ritten gepland, vandaag mochten journalisten een keertje mee. Wanneer kan het publiek dan eindelijk mee, was de meest gestelde vraag. "Nog dit jaar, hopelijk", was het ontluisterende antwoord van zowel RET als de wethouder.

Voordat de rit tussen Vlaardingen Centrum en Hoek van Holland Haven gemaakt kon worden gaf de RET en ook software-leverancier Bombardier uitleg. Ja de vertraging is heel vervelend maar veiligheid staat voorop. We hebben het eerder gehoord. De Hoekse Lijn had al in het najaar 2017 moeten rijden. Onlangs werd voor de zoveelste keer een probleem in de software gevonden. "En dan moet alles weer door de papiermolen", zegt RET-directeur Unck.



De presentatie van Bombardier was een ingewikkelde Powerpoint presentatie om te laten zien hoe complex de materie is. Of de aanwezige journalisten het allemaal begrepen is de vraag. De woordvoerder van Bombardier wenste geen vragen te beantwoorden. Het meest gebruikte woord dat ook door de RET-directeur en wethouder Bokhove werd gebezigd was 'impact-analyse'. Daar is het wachten op. Verder was het vooral 'mooi weer' aan boord van de trein en op het perron.

Directeur Unck baalt uiteraard van de vele vertragingen. Toch vertelt hij op verjaardagen nog vol trots over het ombouwproject, ze zei hij. "Helaas kan ik nog geen startdatum noemen".



Ook wethouder Bokhove van de gemeente Rotterdam kan weinig nieuws toevoegen. Ze straalt als de trein door het landschap zoeft. Het is al de derde wethouder die de Hoekse Lijn op haar bordje heeft. Pex Langeberg sneuvelde als wethouder op het dossier, Adriaan Visser vertrok vanwege een ander dossier en nu is Bokhove de pineut. Vrijdag werd bekend dat Arjan van Gils de nieuwe man aan de Coolsingel wordt met de Hoekse Lijn n de portefeuille.

Wanneer Bokhove (GroenLinks) de loftrompet steekt over de mooie stations op het traject ontlokt het de verslaggever: "Al stonden er paleizen, de mensen willen reizen!" Ook over de compensatie voor reizigers en strandtentuitbaters is er geen nieuws. "Eerst de 'impact-analyse' afwachten".