Gouka in FC Rijnmond: 'Oorlog bij Feyenoord als volgend seizoen weer slecht start' Mikos Gouka

Als het aan Feyenoord-watcher Mikos Gouka van AD Sportwereld ligt, dan zou het volgens hem niet gek zijn om te speculeren over een 'nieuw elan' bij Feyenoord. Ook vindt Gouka in FC Rijnmond dat de raad van commissarissen van Feyenoord niet uitblinkt in knopen doorhakken.

"Trainer Giovanni van Bronckhorst gaat al weg, dan kom je al snel bij de technisch directeur Martin van Geel uit", aldus Gouka in FC Rijnmond. Hij wijst op de risico's wanneer Feyenoord met een nieuwe trainer én Van Geel aan het nieuwe seizoen start. "Dan moet alles meteen meezitten", zegt Gouka. "Als het seizoen gelijk zo slecht start zoals het nu gaat, dan is het denk ik wel oorlog in De Kuip." Naast Gouka namen ook radiocommentator Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden plaats aan de desk van presentator Etienne Verhoeff. In deze aflevering van FC Rijnmond komt ook de eerste aflevering van Koken met Geus met Excelsior-speler Luigi Bruins voorbij en bespreken de mannen de stadionplannen van FC Dordrecht.