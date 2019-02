Verdachte Berkelse vergismoord komt vrij

René F., die vastzit voor de Berkelse vergismoord, komt vrij. Dat heeft de rechter in Rotterdam vrijdagavond besloten, na weging van het bewijs.

De 51-jarige Schiedammer was in november van het vorig jaar aangehouden . In de ogen van justitie heeft hij de opdracht gegeven tot een moord in Berkel en Rodenrijs op 1 januari 2014.

Het slachtoffer was Rob Zweekhorst. Justitie gaat er vanuit dat drugshandelaar Dennis van den Berg het eigenlijk doelwit had moeten zijn, maar dat de schutter zich heeft vergist.

De rechter benadrukt dat het bewijs bestaat uit getuigenverklaringen. "De betrouwbaarheid daarvan moet nog worden getoetst. Zeker in een zeer ernstige zaak als deze weegt dat zwaar. Wat ons betreft hoeft u niet in de cel te blijven, om die verhoren af te wachten."

Oude straf

René F. komt niet direct vrij: hij moet eerst een straf uitzitten voor het omkopen van douanier Gerrit G. in een grote drugszaak . Hij kreeg daar vier jaar cel voor en heeft nog vier maanden te gaan.

Formeel is de hechtenis van de Schiedamse verdachte geschorst. Hij moet onder meer zijn paspoort inleveren. Bij nieuw bewijs kan justitie vragen hem weer naar de cel te sturen.

Het bewijs van justitie bestaat op dit moment uit de verklaringen van zeker vier getuigen. Een van hen is Dennis van den Berg. Volgens René F. en zijn advocaat Ed Manders zijn de getuigen stuk voor stuk onbetrouwbaar. "Beroepsleugenaars", in de woorden van F.

Ook de rechter hintte er al op dat deze getuigen deels van bijzondere signatuur zijn. Ze zijn afkomstig uit de drugswereld.

René F. werd af en toe emotioneel tijdens de zitting op vrijdag. "Ik lees het dossier en dan denk ik: ik weet echt niet waarom ik vastzit. Dit doet echt iets met mijn gezin."

Vijanden

Zijn advocaat Manders verweet justitie een tunnelvisie. "Ze zien alleen mijn cliënt en maar één motief. Maar Dennis van den Berg had veel vijanden. Er zijn legio verhalen: ruzie met Turken en Marokkanen. Colombianen zaten achter hem aan. Hij probeerde acht ton weg te halen bij een drugshandelaar. Allemaal andere motieven dus."

Justitie, in reactie: "Er zijn ongetwijfeld meer motieven, maar ik heb alleen maar verklaringen over René F. gehoord." Justitie denkt dat het moordplan te maken heeft met het verloren gaan van een partij van 300 kilo cocaïne, waarvoor Dennis van den Berg verantwoordelijk werd gesteld.

De komende tijd zal een groot aantal getuigen onder ede worden gehoord. Daaronder zijn Van den Berg, ex-douanier Gerrit G., getuige 'Paul' uit Colombia en een journalist van de NOS die in een telefoongesprek met getuige Mustafa B. de zaak tegen René F. bespreekt.