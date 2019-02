Deel dit artikel:













Brandweerlieden redden geit uit brandende schuur archieffoto

In het buitengebied van Hoek van Holland is vrijdagavond brand uitgebroken in een schuur. De brandweer probeert twee naastgelegen woningen te redden aan de Polderhaakweg.

Een persoon is door de ambulance nagekeken voor het inademen van rook. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Een geitje uit de schuur is gered en door brandweerlieden veilig in de wei gezet.