Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Capelle zaagt vierhonderd bomen om

In het Schollebos in Capelle aan den IJssel gaat de komende weken de zaag in ruim vierhonderd bomen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

De bomen worden omgezaagd omdat ze ziek zijn of omdat ze een bedreiging vormen voor de bezoekers. Bij het omzagen van de bomen wordt rekening gehouden met broedende vogels, zegt de gemeente. Het Schollebos in Capelle aan den Issel telt volgens de gemeente 130 duizend bomen.