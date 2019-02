FC Dordrecht in knotsgekke en verhitte slotfase langs Cambuur

FC Dordrecht heeft vrijdagavond op bezoek bij SC Cambuur gewonnen. De Schapenkoppen zegevierden in Friesland na een tumultueus wedstrijdeinde (1-3). De Friese potjes kookten in de laatste minuut van de officiële speeltijd echter over, nadat FC Dordrecht een penalty kreeg en de wedstrijd tweemaal werd gestaakt.

De eerste grote kans voor de thuisploeg was direct raak. Sam Hendriks ontsnapte namens Cambuur aan de verdedigers van FC Dordrecht en omspeelde doelman Bryan Janssen. Uiteindelijk kon Tyrone Conraad de bal makkelijk in het doel tikken (1-0).

Beide teams verwenden de toeschouwers niet in de eerste helft, maar Cambuur creëerde meer kansen. Zo was Conraad meermaals dichtbij zijn tweede goal en zag voormalig Schapenkop Sai van Wermerskerken een bal in het zijnet belanden. Namens FC Dordrecht kreeg Jari Schuurman de grootste kans. Zijn schot ging in de twintigste minuut echter voorlangs.

Verhit spektakel

In de tweede helft probeerde FC Dordrecht aan te zetten, maar echt gevaarlijk werden de mannen van trainer Claudio Braga niet. De gasten hadden wel meer recht op een doelpunt dan Cambuur. Die goal kwam uiteindelijk in de 72e minuut. Crysencio Summerville maakte uit het niets 1-1 voor FC Dordrecht.

Maar het venijn zat in de staart van Cambuur-FC Dordrecht. De Schapenkoppen kregen van scheidsrechter Christian Mulder in de laatste minuut van de officiële speeltijd een strafschop, maar daar waren de fans van Cambuur absoluut niet mee eens. Een aantal mensen van het thuispubliek gooide munten en bier op het veld, waarna Mulder genoodzaakt was het duel tot tweemaal toe tijdelijk stil te leggen.

Na een afkoelingsperiode mocht Daniël Breedijk uiteindelijk toch nog aanleggen vanaf elf meter. De centrale verdediger van FC Dordrecht maakte geen fout (1-2). Na dit doelpunt ging het spel op en neer. Cambuur probeerde nog, maar Dordt scoorde uiteindelijk nog. Jeremy Cijntje besliste met de 1-3 dit verhitte spektakel.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-3 (1-0)

10' 1-0 Tyrone Conraad

72' 1-1 Crysencio Summerville

90' 1-2 Daniël Breedijk (penalty)

90+6' 1-3 Jeremy Cijntje

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Jeddaoui (82' Montsma), Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewill; Kok, Schuurman (87' Timmermans), Smith; Summerville, Zwarts (73' Power), Cijntje