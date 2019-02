Deel dit artikel:













Volg FC Utrecht-Excelsior op Radio Rijnmond FC Utrecht-Excelsior

Excelsior won in dit kalenderjaar alle thuiswedstrijden, maar de twee uitduels van 2019 tegen Vitesse en Fortuna Sittard werden verloren. De Kralingers hopen op bezoek bij FC Utrecht wel een resultaat te pakken. RTV Rijnmond Sport is ook benieuwd of dat gaat lukken.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van FC Utrecht-Excelsior. Het duel begint om 18:30 uur. Sinclair Bischop is de radiocommentator in Stadion Galgenwaard. Bart Latuheru is zijn analist. Dennis van Eersel presenteert Radio Rijnmond Sport, dat om 18:00 uur start en tot 21:00 uur zal duren. Later komt er ook een liveblog online over FC Utrecht-Excelsior.