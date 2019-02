Vier dagen nauwelijks treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag

Tussen stations Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal rijden vier dagen lang nauwelijks treinen. ProRail vervangt zeven wissels op het spoor rond Schiedam, waardoor geen treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en Schiedam. De NS zet bussen in.

Ook treinverkeer tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag Hollands Spoor is gestremd. Prorail adviseert reizigers tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal om te reizen via Gouda of gebruik te maken van de Randstadrail. De extra reistijd is een kwartier tot een half uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf zaterdagochtend 01:00 uur. Vanaf woensdagochtend 05:00 uur rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling.