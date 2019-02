Dordtenaar verstopt zich op het dak voor politie

Een 35-jarige man uit Dordrecht heeft vrijdagavond geprobeerd te vluchten voor de politie door zich te verstoppen op het dak van een huis. Dat gebeurde in de wijk Oud-Krispijn. De Dordtenaar beledigde eerder op de avond meerdere agenten na een doorzoeking in de Dupperstraat.

Bij de doorzoeking vond de politie meerdere bromfietsen. Mogelijk zijn ze gestolen. Ook werd een gestolen fiets aangetroffen.

De man sloeg vervolgens op de vlucht voor de agenten. Hij probeerde zich te verstoppen op het dak. Uiteindelijk is hij even verderop, in de Jozef Israëlstraat, gepakt.

De man zit vast en wordt verhoord. Onderzoek moet uitwijzen of de bromfietsen inderdaad gestolen zijn.