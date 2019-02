Fidan Ekiz over nieuw boek: 'mijn vader was mijn klankbord'

Ze presenteert, schrijft columns, maakt documentaires én probeert tussendoor nog een studie te volgen. De Rotterdamse journalist Fidan Ekiz hoeft zich niet te vervelen. Volgende week zaterdag presenteert ze in boekhandel Donner ook nog eens haar nieuwe boek: 'Alles begint en eindigt met familie'.

Het boek is een verzameling van haar columns, die de afgelopen tijd in het Algemeen Dagblad zijn verschenen. Zoals de titel al doet vermoeden, staat familie centraal. "Mijn ouders hebben de koers van mijn leven bepaald. Daarom heeft mijn familie zo’n belangrijke plaats in mijn werk", zegt Ekiz. In het bijzonder haar vader Yüksel, die vorig jaar overleed.

"Hij was mijn klankbord. Zonder dat ik het doorheb, komt hij gewoon altijd voor in mijn werk", zegt Ekiz. "Dat besefte ik pas toen iemand zei dat hij vaak centraal staat in mijn werk."

Van Turkije naar Nederland

Fidans vader verruilde in de jaren zeventig Turkije voor Nederland. "Hij werkte in Turkije als automonteur en lasser en ging het avontuur aan in Nederland. Uiteindelijk is hij gebleven om zijn kinderen een betere toekomst te kunnen geven", legt Ekiz uit.

In Nederland moest hij veel opofferen. "Hier was sprake van statusverlies. Zelfs als je een opleiding had gevolgd in Turkije, moest je hier onderaan de ladder beginnen. Vaak deed je dan geen opleiding meer, want je moest geld verdienen. Zo bleef je onderaan de ladder."

Met haar vader praatte ze veel over politiek en Nederland. "Hij vond Nederland veranderd. Het was vroeger zoveel vriendelijker, maar het is verhard en rechtser geworden. Hij had toch het idee dat hij minder welkom was."

"Maar het interessante was", vervolgt Ekiz, "hij zei ook dat we het er dan zelf naar hadden gemaakt. We hadden zelf meer initiatief kunnen nemen. Hij stak de hand in eigen boezem en wilde zich niet als slachtoffer opstellen. Dat heeft mij gevormd."

Haar boek wordt volgende week zaterdag gepresenteerd in boekhandel Donner aan de Coolsingel.