Politiehelikopter vindt onderkoelde man in de bosjes

De politie in Vlaardingen is vrijdagavond op zoek gegaan naar een verstopte man bij de Surfplas. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet.

De zoektocht naar de man werd gestart, omdat de politie zich zorgen maakte over zijn gezondheid. Uiteindelijk troffen agenten de onderkoelde man aan in de bosjes met behulp van de heli. Een traumahelikopter en een ambulance kwamen ter plaatse om hem eerste hulp te bieden.

De man is vervolgens opgepakt. Hij bleek namelijk nog een celstraf van vier maanden open te hebben staan. Of dit de reden was dat hij zich verstopt had, is niet duidelijk.