Politiek010: Beoogd wethouder Van Gils betrokken bij incidenten Amsterdam

De beoogd opvolger van Adriaan Visser als D66-wethouder in Rotterdam, Arjan van Gils, was betrokken bij verschillende incidenten tijdens zijn functie als hoogste ambtenaar in Amsterdam. Zo weigerde hij vorig jaar gevoelige documenten openbaar te maken en ontsloeg hij een topambtenaar, terwijl het college tevreden over haar was.

Na zeven jaar als gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar) in Rotterdam te hebben gewerkt, vertrok Van Gils in 2012 naar Amsterdam om daar dezelfde functie te gaan bekleden. In 2016 ontsloeg hij topambtenaar Hetty Vlug als directeur Jeugd, Zorg en Onderwijs vanwege 'belangrijke verschillen van inzicht over de ambtelijke sturing'. Dat deed hij zonder de betrokken wethouders te informeren, die juist positief over Vlug waren.

Later weigerde hij WOB-verzoeken van De Telegraaf over de beveiliging bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Toen die in 2018 toch openbaar kwamen, bleek dat de beveiliging niet op orde was. En ook bleek de interne bedrijfsvoering bij de dienst OOV niet goed. Bij een risico-analyse scoorde de afdeling het rapportcijfer 1, schrijft De Telegraaf. En daar was Van Gils verantwoordelijk voor.



Vorig jaar vertrok Van Gils naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, om daar interim-directeur te worden. D66 looft zijn ervaring als bestuurder. "Van Gils heeft jarenlange ervaring met het stadsbestuur van Rotterdam en met alle grote ontwikkelingen binnen de stad. Hij is de stevige bestuurder die onze ambitieuze agenda voor Rotterdam kan uitvoeren", zei fractievoorzitter Chantal Zeegers vrijdag.

