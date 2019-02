Knuffelen met lammetjes in Ottoland

Liefhebbers van lammetjes kunnen hun hart ophalen in de gemeente Molenlanden. Bij de Schaapskooi Ottoland is het zaterdag Lammetjesdag en kunnen bezoekers naar hartenlust knuffelen met de babyschapen.

Bij de Schaapskooi komen in een periode van drie maanden een paar honderd lammetjes te wereld. De stal is verdeeld in een 'kraamkamer' voor de kleinste dieren, een 'kleuterkamer' en de naschoolse opvang, voor de schapen die al enkele maanden geleden geboren zijn.

De Schaapskooi heeft van 10:00 uur tot 16:00 uur de deuren geopend. Naast het knuffelen met de lammetjes is er ook een minimarkt. Een paardentram brengt bezoekers van de parkeerplaats aan de Klokbekerweg naar de Schaapskooi.