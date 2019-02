Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw bedreigt conducteur met mes Foto: Archief

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd, omdat ze een conducteur heeft bedreigd met een mes. Dat gebeurde in de trein van Dordrecht naar Roosendaal.

Een conducteur sprak de vrouw rond 01:30 uur aan, omdat ze in de trein aan het roken was. Ook vroeg hij om haar treinkaartje. De vrouw antwoordde niet, maar stond op en duwde de conducteur en zijn collega opzij. Vervolgens liep ze naar een andere coupé. Het tweetal ging achter de vrouw aan, waar bleek dat zij inmiddels een mes tevoorschijn had gehaald. De conducteurs overmeesterden de vrouw en waarschuwden de politie. Op station Roosendaal is ze overgedragen aan agenten. Ze blijkt een bekende van de politie te zijn, vanwege haar verwarde gedrag. Ze zit vast.