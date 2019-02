Deel dit artikel:













Storing tijdens cadeaubonnenspitsuur bij failliet Intertoys Foto: ANP/Bart Maat

Mensen met een cadeaubon van de failliete speelgoedwinkel Intertoys, kunnen die dit weekend voor het laatst verzilveren. Dat zorgt ook in onze regio voor drukte en lange rijen in veel filialen. Maar veel klanten moesten in de winkel worden teleurgesteld, door een landelijke storing lukte het vrijdag en zaterdag aan veel kassa's niet om met een tegoedbon af te rekenen.

"Wegens een landelijke storing nemen wij geen cadokaarten meer aan. Hoop dat het gauw opgelost wordt", hadden medewerkers van een filiaal in Rotterdam op het raam geplakt.



Ook de filialen in Alblasserdam en Papendrecht vroegen om begrip: "Beste klanten, gisteren hebben wij enorm veel problemen ondervonden met het innemen van de giftcards. Neem van ons aan dat wij er alles aan doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen", schreven de winkels zaterdagochtend op Facebook. Er waren volgens Intertoys vrijdag nog tienduizenden cadeaukaarten in omloop, die samen ongeveer 1 miljoen euro waard zijn. "De meeste zijn nu wel ingeleverd, het gaat heel hard", zegt een woordvoerder van de speelgoedwinkel zaterdagmiddag. In de digitale file Volgens Intertoys is de oorzaak van de storing in het cadeaubonnensysteem een DDoS-aanval. Bij een DDoS-aanval probeert iemand expres een systeem traag te maken of zelfs plat te leggen, door vanaf veel computers tegelijk verbinding te maken met een server. Net zoals op de weg een file ontstaat wanneer veel mensen op hetzelfde moment naar huis willen. Vrijdag liet een woordvoerder nog weten dat de storing werd veroorzaakt doordat zoveel giftcards tegelijk werden ingeleverd. Een aantal filialen laat via een online bericht weten dat er aangepaste ruil- en garantievoorwaarden zijn. Ze schrijven de klanten "niet de service kunnen/mogen bieden die u van ons gewend was."



Zo'n honderd Intertoyswinkels in het land, waaronder die in Zwijndrecht, zijn van franchise-ondernemers. Die betalen Intertoys om dat merknaam voor hun winkel te mogen voeren, maar runnen verder zelf de winkel en hun personeel. Ze vallen daarom niet onder het faillissement, maar zijn wel gebonden aan de regels rond bijvoorbeeld de cadeaubonnen.