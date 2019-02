Kenniscentrum: huisverzakking dreigt door droge zomer

Door de droge zomer van afgelopen jaar dreigen in heel Nederland zeker een miljoen huizen te verzakken. Dat zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek tegen tv-programma De Monitor.

Het probleem speelt ook in de regio Rijnmond. Door het lage grondwaterpeil als gevolg van de droge zomer in 2018, gaan houten palen onder de woningen rotten. Maar ook huizen met een stalen fundering zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: 1 op de 4 dreigt te verzakken.

Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het Kenniscentrum oplopen tot 100 duizend euro per huis.

De gemeente Rotterdam heeft een kaart online, waarop een risico-inschatting is gemaakt . De kaart zegt niets over concrete dreiging of de actuele staat van funderingen, maar maakt alleen een inschatting van het gevaar.

Vorig jaar is een aantal bewoners in Rotterdam-Hillegersberg een proef gestart tegen paalrot door droogte. Via een drainage-buizenstelsel wordt water onder de huizen in het Kleiwegkwartier gepompt, zodat de palen weer onder water komen te staan.