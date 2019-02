Deel dit artikel:













Monocrafft: van sierradenwebshop tot boetiek met atelier in het centrum Merrel Westhoff

Het is alweer vijf jaar geleden dat edelsmit Merrel Westhoff begon met haar sierradenlijn Monocrafft. Toen nog via een webwinkel, vanuit haar huis in het centrum van Rotterdam. Dit weekend opende ze haar eerste fysieke winkel, op een steenworp afstand van haar huis op de Oude Binnenweg.

Ze had geen investeerder, alles komt uit de inkomsten van de webshop. Haar atelier huist nu aan de achterkant van de winkel. "Ik vind het leuk om het ambacht en het verhaal achter het bedrijf te zien. Bij ons kunnen mensen ook een kijkje 'in de keuken' nemen", vertelt Merrel. Het interieur weerspiegelt haar sierradenlijn: robuust en ruw, maar ook verfijnd en glimmend. Omdat ze het bij haar vorige werk niet naar haar zin had, is een edelsmitopleiding in de avond gaan doen. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot het merk Monocrafft.