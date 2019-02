Damen man van de wedstrijd bij bibberend Excelsior in Utrecht

Excelsior heeft zaterdagavond op moeizame wijze een punt gepakt bij FC Utrecht (0-0). De Kralingers mogen vooral doelman Alessandro Damen daarvoor danken. Hij hield soms op miraculeuze wijze het doel van Excelsior schoon.

FC Utrecht was heel de wedstrijd de betere ploeg. De Domstedelingen kregen in de eerste helft meerdere kansen via onder andere Jean-Christophe Bahebeck (schot), Willem Janssen (twee kopballen) en Othman Boussaid (een slecht geraakte bal).

Excelsior bibberde een paar keer, maar kwam telkens goed weg. Ali Messaoud had in de zestiende minuut de beste kans voor de Kralingers. De creatieve middenvelder zag zijn goede vrije trap gekeerd worden door FC Utrecht-doelman David Jensen.

In de tweede helft bleef FC Utrecht aandringen en had Excelsior niets te vertellen. Voor de thuisploeg van Sander van de Streek in vijf minuten tijd tweemaal zeer gevaarlijk. Zo schoot hij via een prima keepende Damen de bal op de paal en trapte hij de bal in de handen van de Excelsior-doelman.

Damen, die in zijn jeugd vaak als fan op de tribune van FC Utrecht zat, bleef in de slotfase als enige speler van Excelsior overeind. De doelman van de Kralingers keepte een geweldige wedstrijd. Zo keerde hij meerdere kopballen van de ingevallen spits Michiel Kramer, al hadden Damen en Excelsior ook mazzel toen Emil Bergström zijn omhaal over zag gaan.

FC Utrecht - Excelsior 0-0 (0-0)



Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Burnet (67' Van der Meer); Schouten, Messaoud, Koolwijk; Edwards (87' Haspolat), Eckert (80' Anderson), El Hamdaoui