'Hinderlijke demonstraties bij abortusklinieken nemen toe' Hinderlijke demonstraties bij abortusklinieken nemen toe - Foto: ANP/Bart Maat

Er staan vaker demonstranten bij abortusklinieken in Nederland. Dat zeggen abortusklinieken tegen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De demonstranten zijn vaker te vinden bij de grotere abortusklinieken zoals die in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar staan enkele keren per maand tot wekelijks demonstranten.

Dat schrijft de Rotterdamse minister in een brief aan de Tweede Kamer, als antwoord op vragen van GroenLinks en de Partij voor de Arbeid naar aanleiding van een reportage van EenVandaag . "De meeste abortusklinieken en ook de gemeenten waarmee contact is geweest, geven aan dat de demonstraties lijken toe te nemen en/of dat de hinder van de demonstraties toeneemt", schrijft De Jonge. Emotionele drempel De minister zegt dat vrouwen de kliniek wel altijd in kunnen, maar begrijpt ook dat de demonstraties een extra emotionele drempel kunnen opwerpen, waardoor vrouwen misschien besluiten af te zien van een behandeling. Hij vindt het wel "onwenselijk dat vrouwen bij hun bezoek hinder ondervinden", en schrijft dat vrouwen vrij moeten kunnen besluiten over een eventuele abortus. Het gaat per kliniek meestal om een paar personen, voornamelijk van Stirezo (Stichting Recht zonder onderscheid) en de Stichting Schreeuw om leven. Verder zijn er klein groeperingen zoals Jezus redt, abortusinformatie.nl en individuele demonstranten die bij abortusklinieken staan. Vergunning niet nodig De minister geeft in zijn brief ook aan weinig te kunnen doen, omdat het recht tot demonstreren voor iedereen geldt. Bovendien gaat de lokale politiek over regels en vergunningen voor demonstraties. Wel wil de minister gesprekken organiseren tussen gemeenten en abortusklinieken, om ervaringen uit te wisselen. Volgens de minister is er veel contact tussen de abortusklinieken en de gemeente, en tussen de gemeente en de demonstranten. Demonstranten hebben geen vergunning nodig, maar moeten een demonstratie wel melden bij de gemeente. Dat gebeurt meestal ook, waarop de gemeente de abortusklinieken vaak van tevoren inlicht.