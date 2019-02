Feyenoord pakt ondanks rode kaart een punt bij PSV

Feyenoord heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld bij koploper PSV. De Rotterdammers kwamen na een uur voetbal met tien man te staan door een rode kaart van Sven van Beek. Daarna scoorden Nicolai Jørgensen en Hirving Lozano voor hun ploegen.

Feyenoord begon prima aan de wedstrijd. Het had meer de bal en kreeg een aantal goede mogelijkheden. Tot concrete kansen kwamen de Rotterdammers echter niet.

De eerste 100 procent kans was voor PSV. Luuk de Jong schoof de bal oog-in-oog met Kenneth Vermeer naast. Feyenoord creëerde in de 31e minuut ook een goede kans. De sterk spelende Jørgensen schoot de bal echter over.

Goede kansen

Ook Tonny Vilhena kreeg een goede kans. Hij kapte in het strafschopgebied een aantal tegenstanders uit en schoot op PSV-doelman Jeroen Zoet. Op die doelman stuitte Jan-Arie van der Heijden een paar minuten later ook. Hij kopte in het strafschopgebied recht op hem af.

De tweede helft begon weer met een kans voor Jørgensen. Hij kreeg aan de linkerkant van het strafschopgebied wederom een grote kans. Maar wederom lag Jeroen Zoet in de weg.

Sven van Beek was namens Feyenoord weer eens ongelukkig. De verdediger taxeerde een diepe bal verkeerd en haalde zijn doorgebroken tegenstander onderuit, waardoor hij met rood mocht vertrekken.

Rood Van Beek

Toch ging Feyenoord na de rode kaart niet veel slechter spelen. Sterker nog, het kwam via Jørgensen op voorsprong. Van grote afstand schoot hij met rechts de bal in het doel van PSV. Een mooi doelpunt.

Het vieren van de goal was nog niet eens afgelopen en Hirving Lozano had de 1-1 al aangetekend. De PSV'er schoot de bal prima binnen na een voorzet van de linkerkant.

In de slotfase drong PSV nog aan en kreeg het aantal goede kansen. Maar de uitstekend keepende Kenneth Vermeer haalde alles uit zijn doel en bezorgde zijn ploeg een punt.

Scoreverloop

71' 0-1 Nicolai Jørgensen

72' 1-1 Hirving Lozano

Bijzonderheden: 60' rood voor Sven van Beek