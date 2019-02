Deel dit artikel:













Volg de topper PSV-Feyenoord bij RTV Rijnmond Feyenoord viert een goal tijdens de topper tegen PSV van eerder dit seizoen (Bron: ANP)

Ondanks dat het puntenverschil op de ranglijst groot is, blijft PSV-Feyenoord een wedstrijd om naar uit te kijken. Dat doen wij bij RTV Rijnmond Sport ook, want in Radio Rijnmond Sport mis je niets van deze topper in de eredivisie.

Het radioverslag van PSV-Feyenoord is live te volgen op 93.4 FM, onze app en de website. De wedstrijd start om 14:30 uur. Zoals jullie van ons gewend zijn, verzorgen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel het radiocommentaar in Eindhoven. In Radio Rijnmond Sport besteden we uitgebreid aandacht aan PSV-Feyenoord. Paul Verspeek zal het programma presenteren. De show start om 13:00 uur. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 18:00 uur. Sparta Er zal op Radio Rijnmond ook aandacht zijn voor Sparta, dat om 14:30 uur op Het Kasteel opneemt tegen Go Ahead Eagles. Een topper in de eerste divisie dus. Het wedstrijdverslag zal volledig te volgen zijn via een livestream op onze website, met het commentaar van Sjoerd de Vos.