Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand en tuinfeestje Brandweer (Foto ANP)

De brandweer is zaterdagavond in Hendrik-Ido-Ambacht uitgerukt voor een schoorsteenbrand en in Sliedrecht voor een 'buitenbrand' bij een rijtje sloopwoningen. In beide gevallen bleek de situatie mee te vallen, zegt de woordvoerder van de brandweer.

De brandende schoorsteen in een woning aan de Oemstraat in Hendrik-Ido-Ambacht wordt door de brandweer met een ramoneur gedoofd. Een ramoneur is een gereedschap met een aantal stalen kettingen met gehoekte stukken ijzer aan de uiteinden. Door de ramoneur door de schoorsteen te laten zakken en steeds omhoog te rukken, slaat de brandweer de brandende deeltjes van schoorsteenwand. Bij aankomst stonden de bewoners al veilig buiten. In Sliedrecht werd de brandweer ook opgeroepen voor een brand. Daar zou een buitenbrand zijn bij een rij sloopwoningen aan de Cort van der Lindenlaan. Blijkbaar was één van de huizen nog bewoond, daar was een feestje aan de gang met een vuurkorf in de tuin.