The Passion in Dordrecht: De rappende Jezus in tweedehands kleding

Hoofdrolspeler Edwin Jonker draagt in The Passion 2019 tweedehandskleding uit de hergebruikwinkel van het Leger des Heils, de zogeheten reshare store aan de Voorstraat in Dordrecht.

"Leuke winkel" zegt Jonker, terwijl hij aandachtig de kleding in de rekken bekijkt. De rappende Jezus in tweedehands kleding? "Waarom niet, ik denk dat hij niet zo van de fashion was. Duurzaam hergebruik had hem wel aangesproken, denk ik."

Jolanda Guebadj van de 'reshare store' zegt dat de winkel vooral bedoeld is voor mensen met een smalle beurs. "Al zien we hier ook zat andere mensen. Er is dan ook veel keus in gebruikte kleding en schoeisel."

De hergebruikwinkel oogt als een normale kledingzaak. Alleen de prijskaartjes en het Leger des Heils-logo maken het verschil. Met de winkelopbrengst bekostigt het Leger des Heils haar andere activiteiten.

Jonker blijkt al gauw het een en ander gevonden te hebben. Wat dat precies is moet geheim blijven tot de uitvoering van The Passion, op 18 april in Dordrecht.