Volg nu het NK strandrace live in Oostvoorne

De start van het NK strandrace in Rockanje.

Het NK strandrace is zondag live te volgen via de website van RTV Rijnmond en de gratis app. Om 11.30 uur vertrekken zo'n 400 wielrenners voor een race van 54 kilometer. De livestream wordt verzorgd door mediapartner Linq.

Strandracer Jasper Ockeloen, die eerder op TV Rijnmond te zien was , hoopt dan zijn Nederlandse titel te prolongeren. Hij legde tegenover ons uit waarom strandracen zo mooi is. "Het waait vaak hard op het strand. En als je wind mee hebt en je rijdt op dat strand, met de geavanceerde fietsen die wij hebben, kan je enorme snelheden halen. Dat is een super gaaf gevoel, omdat je niet verwacht dat je zo hard kan rijden."

Volg hieronder de livestream.