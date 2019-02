Intercity direct tussen Rotterdam en Amsterdam rijdt weer

De Intercity direct -en internationale trein tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden weer. Het treinverkeer lag op dat spoor uren plat.

Er stonden verschillende kapotte treinen op het spoor. ProRail sprak van 'de wet van Murphy'.

De eerste trein kwam zondagochtend stil te staan in de Groene Harttunnel. Met bussen werden de reizigers daar weggehaald.

Reizigers tussen Rotterdam en Schiphol of Amsterdam kunnen omrijden via Utrecht Centraal of Duivendrecht. Dat levert zeker een half uur vertraging op.

Het is niet bekend hoe lang het nog duurt voordat de problemen op het spoor zijn opgelost.