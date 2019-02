Deel dit artikel:













Winne treedt alsnog op in Kroepoekfabriek Winne (Archieffoto)

MC Winne is op 1 maart te zien in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Hij zou daar oorspronkelijk op 4 januari een concert geven, maar dat zegde hij af na de dood van zijn vriend en collega Feis.

Feis en zijn broer Bilal werden in de vroege ochtend van 1 januari beschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Feis overleefde de schietpartij niet, zijn broer lag wekenlang zwaargewond in coma. In de tv-programma's Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond heeft de politie afgelopen week foto's laten zien van de vermoedelijke schutter: Silfano M. Lees ook: Politie maakt verdachte doodschieten Feis bekend Winne was een van de sprekers op de herdenkingsbijeenkomst voor Feis. Na de dood van zijn vriend trad hij een tijdlang niet op. Lees ook: Winne sprak het publiek toe bij het eerbetoon aan rapper Feis Het concert van Winne in de Kroepoekfabriek begint vrijdag om 20:30 uur.