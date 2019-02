Hoekse honden mogen niet meer struinen door de duinen

Hondeneigenaren in Hoek van Holland zijn boos over het losloopverbod dat gaat gelden voor een groot deel van de duinen. Het gaat om het Van Dixhoorngebied, het stuk duin tussen het dorp en het strand.

Stichting het Zuid-Hollands Landschap gaat vanaf 1 maart flinke boetes uitdelen als je hond daar los loopt. Tientallen Hoekenezen uiten hun frustratie over het verbod. "Ik laat hier al 45 jaar mijn hond los lopen, dit is de derde bouvier die ik heb en nu mag het opeens niet meer", zegt een Hoekse hondeneigenaresse verdrietig.

Kan niet, mag niet

Buurtbewoner en hondeneigenaar Fred van den Bergh probeert al twee jaar te overleggen over de loslopende honden in Hoek van Holland. Zonder succes. "Het wordt een steeds strakker regime. We willen niet beperkt worden in onze vrijheid. Maar overleg voeren: ho maar! Er wordt alleen maar gezegd: kan niet, mag niet en gebeurt niet"

"Wij hebben te maken met een Algemeen Plaatselijke Verordening, opgesteld door de gemeente Rotterdam en aan die regels hebben wij ons te houden. Het is niet om mensen te plagen en te pesten", zegt Boswachter Fred Spreen van de Stichting Zuid-Hollands Landschap.

"Er zijn kwetsbare stukjes natuur hier en loslopende honden kunnen het evenwicht verstoren. We hebben hier te maken met een Natura 2000 gebied en dat zijn de strengste natuurgebieden die er zijn qua regels."

Ledenbestand

Toch zijn en blijven veel hondeneigenaren boos. Van den Berg: "Morgen verzinnen ze weer wat anders. Ze gaan steeds meer afsluiten. We moeten nu naar de Zandmotor in Ter Heijde als we onze hond los willen laten in duinen. In ons Hoek van Holland mag het allemaal niet meer."

Hoe kwaad de hondeneigenaren zijn is intussen zichtbaar in het ledenbestand van de Stichting Zuid-Hollands Landschap. Dat is enigszins geslonken.