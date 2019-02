Burgemeesterselftal met 8-5 onderuit, maar "lepra wint altijd"

Een voetbalwedstrijd tussen het burgemeesterselftal en een ploeg van automatiseringsbedrijf SIMGroep is zondag in 8-5 geëindigd. Er werd gesport voor een goed doel: de Lepra Stichting.

"We spelen acht à tien keer per jaar voor die stichting", zegt de keeper van het elftal, de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. "En wat de uitslag ook is, lepra wint altijd."

Het was volgens Lamers een spannend duel op complex Willem-Alexander in Schiedam.

"Twee minuten voor tijd was het nog 5-5. Maar daarna waren we een beetje de weg kwijt. En is het een nipte overwinning van 7-5 voor onze tegenstander geworden. Het was een doelpuntenrijk festival."

Lamers kon heel wat ballen vanachter de doellijn vissen. Maar, zo bezweert hij, "ik hou af en toe ook nog wel wat tegen, hoor."

Grote afwezige tijdens de wedstrijd was de Capelse burgemeester Oskam. Hij had andere verplichtingen. "Peter is een KNVB- en UEFA-bobo. Dus we zijn hem nog wel eens kwijt op zondag."

Na het duel tegen de aanzienlijke jongere SIMGroep uit Rotterdam waren de burgemeesters nog niet klaar met voetbal. Het hele elftal, met ook burgemeester De Jong van Westvoorne, vertrok na afloop van de wedstrijd naar Het Kasteel in Spangen om de wedstrijd van Sparta tegen Go Ahead Eagles te zien. Lamers: "Sparta móet wel winnen deze keer, met zoveel belangstelling."