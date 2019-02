Sloop leegstaande woningen Gorinchem weer uitgesteld

Onbegrip en ergernis in de Haarwijk in Gorinchem

Onbegrip en ergernis in de Haarwijk in Gorinchem nu de sloop van 89 huizen wederom is uitgesteld. De leegstaande woningen aan de Van Zomerenlaan en de Dirck Franckenszoon Pauwstraat staan al sinds 2007 op de lijst om gesloopt te worden.

De afbraak van de panden is al verschillende keren uitgesteld vanwege de economische crisis. En nu is er een nieuwe reden voor vertraging: namelijk vleermuizen en vogels die broeden in de sloopbanden.



Het uitstel is vervelend, maar gaat de natuur voor, zegt Marije Buursink, directeur van woningcorporatie Poort6. "We hebben sinds 1 januari een nieuwe Flora- en Faunawet in Nederland en daar willen wij ons natuurlijk ook aan houden. De beesten die hier zitten moeten eerst de kans krijgen om naar elders te verhuizen en dus moeten we wachten."

Vogel- en vleermuishuisjes

Inmiddels zijn er op huizen de straat die niet gesloopt worden vogel- en vleemuishuisjes opgehangen. De hoop is dat de dieren zich daar gaan nestelen. De nieuwe planning is dat de sloop eind 2019 kan beginnen.

Buurbewoners zijn het wachten inmiddels zat en willen dat de huizen zo snel mogelijk gesloopt worden. "Ja, het is toch gewoon verschrikkelijk", vertelt een buurvrouw. "Dat het zo lang moet duren voor een paar vogels, ongelofelijk!"

"Het is waardeloos, het is echt een rotzooi", legt een andere buurtbewoner uit. "Mijn zoon is gehandicapt en heeft een driewieler. In de steeg is het hartstikke donker en het is er gevaarlijk. We zijn ook bang dat er krakers in de lege panden komen of dat er brand uitbreekt. Er kan van alles gebeuren."