Rotterdamse bisschop: 'stappen gezet op conferentie misbruik'

De Rotterdamse bisschop Hans van den Hende snapt dat slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken teleurgesteld zijn na de conferentie in Rome. Toch vindt hij dat er 'stappen gezet zijn'.

Van den Hende denkt dat het voorgestelde handboek tegen kindermisbruik in de kerk in veel werelddelen kan helpen. "Juist ten aanzien van slachtoffers en hun verlangen naar een adequate aanpak."

Op de top in Italië waren ruim 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen uit de Rooms-Katholieke Kerk bijeen. Van den Hende was daar als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Paus Franciscus zei in de slotverklaring dat kindermisbruik onder geestelijken niet meer mag voorkomen en dat er geen gevallen meer verborgen mogen blijven. De paus vergeleek het misbruik met het offeren van kinderen en noemde pedofilie 'duivels' en 'wreed'. Slachtoffers vinden die uitspraken niet ver genoeg gaan en reageren teleurgesteld.

De paus heeft juist concrete plannen voor de aanpak van het probleem aangekondigd, stelt Van den Hende. Naast het voorgestelde handboek is er nieuwe wetgeving in de maak voor het Vaticaan en de Curie (het bestuursorgaan van de katholieke kerk) over hoe in geval van misbruik gehandeld moet worden .