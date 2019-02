Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ricardo Moniz over PSV-Feyenoord: 'Je moet hier dik winnen' Ricardo Moniz na AS Trencin-Feyenoord met Giovanni van Bronckhorst. Foto: ANP

Feyenoord speelde zondag met 1-1 gelijk tegen PSV. Ricardo Moniz (o.a. oud-trainer AS Trencin en assistent bij Feyenoord) was op Radio Rijnmond onze analist en vond dat Feyenoord had moeten winnen. "Je mag nooit in de situatie komen dat een domme rode kaart je punten kost."

"Dat is zonder emotie de analyse", gaat hij verder tegenover RTV Rijnmond. Dik winnen "Je moet hier gewoon dik winnen. We zeiden het al: die vijf kansen voor rust. En na rust hadden Toornstra en Jørgensen nog goede kansen. Ze moeten veel rustiger zijn. En Berghuis met die vrije, die kan er zomaar invallen. Je hebt wel geluk dat Vermeer je redt, maar dat was pas nadat PSV ging reageren. Daarvoor heeft Feyenoord de wedstrijd gecontroleerd." Allemaal dezelfde types Moniz vindt dat er in de selectie van Feyenoord weinig variatie heeft. "Je hebt ook geen lengte op het middenveld of een verdedigend denkende middenvelder. Clasie zou De Jong niet op kunnen vangen in de lucht. Voorin heb je te weinig snelheid; er lag zoveel ruimte, ook voor Jørgensen om telkens de hoek in te gaan. Die backs zijn telkens weg. Feyenoord zou wat breder moeten zijn; ze hebben te veel dezelfde types." Beluister hierboven heel de analyse van Moniz terug.