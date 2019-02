Stankoverlast in Rozenburg en Maassluis

Bewoners in Rozenburg en Maassluis hadden zondagavond last van 'een dieselachtige lucht'. De DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg 33 klachten binnen van stankoverlast.

Waar de stank vandaan kwam, kan de DCMR nog niet zeggen. De milieudienst heeft de oorzaak niet weten te achterhalen.

Het opsporen van de oorzaak was moeilijk doordat het windstil was, laat de milieudienst weten."Door de weersomstandigheden is er een soort deken in de lucht waardoor allerlei (stinkende) lucht blijft hangen. Hierdoor is het opsporen van de bron moeilijker."

De eerste melding werd rond 18:30 uur gemaakt, na 21:30 is er geen klacht meer binnengekomen bij de milieudienst.