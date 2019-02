Rotterdams schip gaat opnieuw migranten redden uit zee

Het schip Golfo Azzurro vaart opnieuw naar de Middellandse Zee om daar migranten in nood te redden. In de haven van Stellendam worden de voorbereidingen getroffen.

Het schip vertrekt ondanks de groeiende weerstand in Europa om bootmigranten op te vangen. Ook krijgt de bemanning de kritiek dat ze als redders juist mensensmokkelaars in de kaart spelen.

"Het aantal vluchtelingen is maar een handjevol vergeleken met wat het was", vertelt kapitein Adriaan Sonneveld. "Wij verwachten nu niet meer dan vijftig migranten uit zee te halen. Vijftig doden per week, dat zijn er vijftig te veel."

Weken op zee



Op de Golfo Azzurro gaan dit keer veel voedselvoorraden mee. Ook is er aan boord een waterzuiveringsinstallatie voor het geval de bemanning weken op zee moet dobberen en nergens aan wal kan. Dat was eerder dit jaar het geval met de Seawatch. De bemanning van het schip had ruim dertig drenkelingen gered, maar het duurde weken voordat Europese landen bereid waren ze op te vangen.

"We leggen voorraden rijst en lang houdbaar eten aan. Maar vooral water kan je niet genoeg aan boord hebben en daarom hebben we nu een installatie aangelegd die zout water kan zuiveren tot drinkwater."

8500 mensen gered



Twee jaar geleden heeft de Golfo Azzurro de Italiaanse kustwacht geholpen en honderden drenkelingen uit zee gehaald. "In een jaar tijd 8500 mensen. Mannen, vrouwen en kinderen die in nood verkeerden op een niet zeewaardig bootje of op een zinkende boot."

Een aantal drenkelingen heeft Sonneveld niet levend uit zee kunnen halen. "Het is geen plezierreis en we kwamen daar ook in een oorlogssituatie terecht waarbij Libische kustwacht gewapend was. We zijn getuige geweest van schietincidenten waardoor we uiteindelijk onze missie moesten stoppen."

Een kleine twee jaar later is de situatie veranderd. Het aantal migranten dat de oversteek waagt is drastisch afgenomen. "Het waren er duizenden per dag en nu zijn het er honderd per week", zegt Sonneveld. De hulporganisaties die de migrantenboten inzetten, liggen onder vuur alsof ze in dienst van de mensensmokkelaars zouden opereren.

Drijfveer



"Ik ben zelf geen voorstander om vluchtelingen zonder pardon hier naartoe te halen", zegt Sonneveld. "Het probleem moet daar worden aangepakt, maar mensen die in Libië verzeild zijn geraakt, worden afgeperst. En als ze gaan, dan gaan ze met 120 mensen in een opblaasboot die binnen een half uur lek is en dan verdrinken ze allemaal."

Dat is ook de belangrijkste drijfveer voor de kapitein om opnieuw migranten uit zee te willen redden. "Van de keuzes die je hebt, is dat de beste."

Een vertrekdatum heeft de Golfo Azzurro nog niet. Dat hangt af van de hulporganisatie waarmee het schip op dit moment in gesprek is.