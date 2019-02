Nachtbrakers zien in Lantaren/Venster hoe Bohemian Rhapsody vier Oscars binnensleept

In Lantaren/Venster in Rotterdam hebben zo'n zeventig filmfans in de nacht van zondag op maandag live naar de uitreiking van de Oscars gekeken. Ze zagen hoe de film Bohemian Rhapsody, over Queen-zanger Freddie Mercury, er met de meeste gouden beeldjes vandoor ging.

Voorafgaand aan de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen konden de bezoekers naar de genomineerde films kijken. Van 02:00 tot 06:00 uur schakelde de bioscoopzaal over naar de tv-registratie in Hollywood LA.

De Rotterdamse nachtbrakers waren er getuige van dat acteur Rami Malek, die Freddie Mercury speelt in Bohemian Rhapsody, de Oscar won voor de beste mannelijke hoofdrol.

Bohemian Rhapsody kreeg ook onderscheidingen voor montage, geluid en geluidsmontage.

Andere Oscars gingen onder meer naar Olivia Colman (vrouwelijke hoofdrol in The Favourite), Mahersala Ali (mannelijke bijrol in The Green Book), Regina King (vrouwelijke bijrol in If Beale Street Could Talk) en Lady Gaga (soundtrack in A Star is Born).

Opvallend was dat voor het eerst ook een Netflix-productie bekroond werd. De film Roma kreeg prijzen voor de beste regie en voor de beste niet-Engelstalige film.

Actrice Glenn Close greep voor de zevende keer naast een de prestigieuze filmprijs. Olivia Colman bood daar zelfs haar excuses voor aan. "Je bent al zo lang mijn idool", sprak ze haar collega in de zaal toe. "Dit is niet hoe ik het had gewild."

Meejoelen

De uitreiking mee beleven op een groot scherm is de bezoekers van Lantaren/Venster goed bevallen. Voorheen zaten ze vaak thuis in hun eentje te kijken. "Heel suf eigenlijk", vindt een bezoeker, die ondertussen een vers geserveerd croissantje verschalkt.

"Je kunt in de zaal ook lekker meejoelen", zegt een ander. "Dat doe je thuis ook niet."



Het was de eerste keer dat Lantaren/Venster een Oscar-nacht organiseerde. Marloes den Hoedt van de bioscoop: "Wat mij betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar."