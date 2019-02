Deel dit artikel:













Man opgepakt voor herrie schoppen in café Archieffoto

Op de 1e Pijnackerstraat in het Oude Noorden van Rotterdam is zondagavond een 42-jarige Rotterdammer gearresteerd. De man had vlak daarvoor stennis geschopt in een café aan de Soetendaalsekade.

Daar gooide hij een stoel over de bar en riep tegen het personeel dat hij een vuurwapen bij zich had. Voorafgaand aan zijn bezoek aan het café, ruziede de man op straat met zijn ex. Bij het verlaten van de bar trapte hij een scooter om. Cameratoezicht hield de man in het vizier, waardoor hij op de 1e Pijnackerstraat is opgepakt. De man had geen vuurwapen bij zich. Hij zit vast. Het personeel en de bezoekers van de horecagelegenheid waren volgens de politie erg ontdaan. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.