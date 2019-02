Deel dit artikel:













Drukke tramhalte op de Coolsingel twee weken buiten gebruik Archieffoto (Thijs Kern)

Reizigers die in- of uit willen stappen bij tramhalte Beurs op de Coolsingel in Rotterdam krijgen de komende twee weken het deksel op de neus. De halte ligt eruit. Oorzaak: de opknapbeurt van de Coolsingel.

De afgelopen tijd werd al al asfalt tussen de tramrails weggehakt, terwijl de trams nog reden. Maar nu wordt er gesleuteld aan de masten en kabels. Daarvoor is het nodig dat de halte even uit het traject gaat. Langs Beurs passeren acht verschillende tramlijnen. Die worden omgeleid. Op de website van de RET is te zien hoe de alternatieve routes lopen. De metamorfose van de Coolsingel duurt nog tot de lente van 2021.

