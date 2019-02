ProRail vervangt zeven wissels bij Schiedam: 'Het is een beetje chaos'

"We moeten eerst met de bus en nu naar de trein. Het is wel even chaos." Reizigers in Schiedam zoeken maandagochtend hun weg naar de juiste bus of trein. Er rijden vier dagen lang nauwelijks treinen. Sinds zaterdag vervangt ProRail zeven wissels.

Dat zorgt op de eerste werkdag voor lange gezichten bij de reizigers. "Dit kan toch ook in het weekend", verzucht een van hen. Maar juist door het werk in het weekend en de eerste twee dagen van de voorjaarsvakantie te plannen, hoopt ProRail zoveel mogelijk overlast te voorkomen, vertelt woordvoerder Coen van Kranenburg.

"We hebben aanzienlijke minder reizigers, zo proberen we dat zo min mogelijk belastend te laten zijn. Want de reiziger heeft natuurlijk altijd gelijk als hij zegt: 'ik baal hiervan, ik kwam voor een trein en ik krijg een bus'."

"Er zijn heel veel bussen en er worden geen extra treinen ingezet, dus ik verheug me al op het perron," vertelt een reiziger die net uit de bus vanuit Rotterdam stapt. Hij is onderweg naar zijn stage in Zoetermeer.

"Ik moet nu weer verder met de trein, naar Den Haag Centraal." Dat moet wel met een Sprinter, want de Intercity's rijden niet.

Onvoorziene omstandigheden

De werkzaamheden beperken tot het weekend is volgens Van Kranenburg bij deze vervanging geen optie. "We hebben het nu over zeven wissels. Die leg je niet even in twee dagen, daar heb je minstens vier dagen voor nodig en dan wordt er 24 uur doorgebikkeld door de mensen die bij nacht en ontij werken."

De wissels worden vervangen, omdat ze versleten zijn. "Die moeten weg want die gaan problemen veroorzaken", vertelt Van Kranenburg.

"Dit is een ontzettend drukke spoorlijn. Er rijden elk uur 24 treinen heen en weer. Als je daar problemen hebt, is de overlast gigantisch. Dan kan je nu beter een paar dagen overlast hebben van het reizen met de bus of met de sprinter dan dat je straks voor onvoorziene omstandigheden komt."

Woensdagmorgen om 05:00 uur moeten de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.