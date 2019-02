De verrassingen van de Oscar-uitreiking volgens filmcriticus Ab Zagt

Met vier prijzen is de film Bohemian Rhapsody over rockband Queen dit jaar de grote Oscar-winnaar geworden. Green Book won de prijs voor de beste film. AD-filmrecensent Ab Zagt noemt het "verrassend". En zo waren er meer surprises, zegt de criticus die de hele nacht naar de uitreiking in Los Angeles keek.

Beste film Green Book:

"Toen de avond begon dacht ik dat de Netflix-film Roma zou winnen. Die film kreeg al onderscheidingen voor beste regie en voor beste niet-Engelstalige film. Ik dacht: nou, dan moet 'ie ook de beste film worden. Maar dat werd dus Green Book. Wat een totaal andere film is. Het verhaal gaat over een Italiaanse chauffeur die een beetje racistisch is en een zwarte pianist moet rondrijden door het zuiden van Amerika. Het is een film met een positieve boodschap, maar ik vind het geen cinematografisch meesterwerk."

Weer niet Glenn Close:

"Iedereen had erop gerekend dat Glenn Close, die we nog kennen van Fatal Atrraction, de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol zou krijgen. Zij was voor de zevende keer genomineerd en heeft nog nooit gewonnen. Maar die prijs ging dus naar Olivia Colman van The Favourite. Daar was ik eerlijk gezegd wel blij mee, want ik vond The Favourite - een beetje pikante kostuumfilm - de beste productie die meedeed. The Favourite had tien nominaties, maar ze hebben er maar een gewonnen. Dan ben je toch een verliezer."

Beste mannelijke hoofdrol:

"Het werd Rami Malek van Bohemian Rhapsody. Dat vond ik ook een verrassing. Ik had gehoopt op de acteur, die in de film Vice de vice-president van Amerika onder George Bush speelt. Het is echt een geweldige rol. Van iemand die dertig kilo aankomt om dat te vertolken. Toch ging de prijs naar Bohemian Rhapsody. Dat verbaasde mij, want ik vind die ander een veel betere acteur. Maar goed..."

Geen Nederlandse winnaars:

"Er waren geen Nederlandse films genomineerd. Wel was er een Nederlander, die de make-up had gedaan voor de film Border. Maar hij heeft niks gewonnen."

Leukste toespraak:

"Ik vond de uitreiking aanvankelijk een beetje tam. Er was geen enkel dankwoord dat echt bleef hangen. Totdat Spike Lee begon. Hij won met zijn team een prijs voor het beste bewerkte scenario voor BlacKkKlansman, een film over de Ku Klux Klan. Spike Lee hield de leukste, felste toespraak, duidelijk gericht tegen de Amerikaanse president Trump."