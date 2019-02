Deel dit artikel:













Politie pakt vierde Rotterdammer op voor liquidatie in Kralingen Foto: Politie Eenheid

Een 30-jarige Rotterdammer is maandag aangehouden in verband met de liquidatiezaak aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen. Hij is de vierde verdachte die is gearresteerd voor de schietpartij, waarbij vorig jaar oktober op klaarlichte dag de 64-jarige Rotterdammer Moon Tong Choi uit China werd doodgeschoten.

De Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Drie weken geleden hield de politie een eerste verdachte aan, de andere twee belandden twee weken geleden en vorige week achter de tralies. Deze verdachten zijn een 28-jarige Rotterdammer en twee 23-jarige Rotterdammers. Alle vier zitten ze vast. Lees ook: Derde verdachte opgepakt voor liquidatie Kralingen Tong Choi zat in een auto bij de kruising van de Willem Ruyslaan en de Oudedijk, toen een man op een scooter hem van dichtbij onder vuur nam. Hij raakte zwaargewond en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Het gaat hier mogelijk om een afrekening in het drugsmilieu. Choi was een bekende van de politie. Lees ook: Slachtoffer vermoedelijke liquidatie Rotterdam-Kralingen overleden