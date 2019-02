Alblasserdammer (21): spijt van hacken accounts van Lil' Kleine

Het overnemen van de Instagram- en Twitteraccounts van rapper Lil’ Kleine was "een heel stomme kwajongensstreek’’. Dat gold vooral voor het YouTube-filmpje dat hackers Romeo V. (22) en Sebastiaan B. (21) plaatsten, gelinkt aan het Twitteraccount van de artiest.

Het filmpje doet het voorkomen alsof het account van Lil’ Kleine is gekraakt en overgenomen door het internationale hackerscollectief Anonymous. De rapper wordt in het commentaar bij het filmpje beschuldigd van pedofilie.

De twee verdachten, afkomstig uit Alblasserdam en Boskoop, hebben maandag voor de rechtbank in Dordrecht uitvoerig spijt betuigd. Ze hebben bekend in 2015 en 2016 via phishingmails te zijn binnengedrongen in tientallen accounts.

De twee mannen hebben niets met het collectief Anonymous te maken en opereerden geheel op eigen houtje. Dat was deels uit verveling, deels waren ze uit op het verdienen van geld.

Het filmpje was door Alblasserdammer B. "in elkaar geknutseld''. Het duo was de macht over het account van Lil' Kleine al snel weer kwijt. "Heel erg puberaal'', zei B. tegen de rechter.

Phishingmail

Lil' Kleine was geen specifiek doelwit van de verdachten. Zij struinden Instagram af met een geautomatiseerd systeem, een zogeheten 'scraper'. Zo werden accounts met veel volgers geselecteerd.

Accounthouders kregen een phishingmail. Als zij daarin trapten, konden V. en B. hun inloggegevens bemachtigen en de accounts 'kapen'. Ook de accounts van Lil' Kleine waren via de 'scraper' boven komen drijven.

De twee gingen ook aan de haal met accounts van onder anderen (buitenlandse) sporters en fotomodellen, onder wie de Nederlandse tv-persoonlijkheid Zimra Geurts. Op de computer van Sebastiaan B. stuitte de politie op een reeks privéfoto's van haar.

De twee verdachten kwamen destijds bij de politie in beeld door een rapport van Facebook, de eigenaar van Instagram.

Sebastiaan B. zei dat hij een paar weken geleden zelf ook een mail kreeg van iemand die beweerde dat hij met een webcam was gefilmd en hem daarmee wilde chanteren. Hij snapt nu hoe vervelend zoiets kan zijn.