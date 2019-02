Absoluut weerrecord, maar temperatuur is nu over hoogtepunt heen

Het begin van de voorjaarsvakantie is extreem warm verlopen. Het was maandag ruim 11 graden warmer dan op een normale februaridag. Rond 14:30 uur sloeg het weer om en zakte het record als een plumpudding in elkaar.

Het warmste moment werd even na 14:00 uur gemeten op het KNMI-station in Hoek van Holland. Maandagmiddag liep de temperatuur daar op naar 18,3 graden.

Een half uur later was de warmte over de top heen en zakte de temperatuur naar 11,1 graden. "Dat betekent dat je daar je winterjas weer aan moet trekken", zegt weerman Ed-Aldus. De temperatuurdaling komt doordat er een matige noordenwind op stak.

De temperatuur ligt maandag ruim 11 graden hoger, dan normaal in deze tijd van het jaar. Gemiddeld is het in februari 7,2 graden. Ook is het oude record met twee graden verbroken. De warmste februaridag tot nu toe was op 29 februari 1992, toen werd 16,1 graden gemeten.

Ook landelijk is het maandag warmer dan ooit. Op De Bilt steeg het kwik naar 17,5 graden. Het oude record stamde uit 1959 en bedroeg 17,3 graden.

Zondag werd er in Hoek van Holland ook al een record verbroken. Het was de warmste 24 februari sinds het begin van de waarnemingen in 1971.

Temperaturen voor de meivakantie

Op Rotterdam The Hague Airport blijft de thermometer staan op 16,8 graden. Daarmee is het ook daar warmer dan ooit gemeten in het verleden. De warmste februaridag ooit was het op 20 februari 1990 16,7 graden.

"De meteorologische winter (die loopt tot 1 maart, red.) sluit heel bijzonder af met temperaturen, die eind april of begin mei niet misstaan!"

De metingen op Hoek van Holland worden sinds 1971 verricht. Op Rotterdam The Hague Airport worden de temperaturen sinds 1957 bijgehouden.