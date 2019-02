Hackende Alblasserdammer hoort 120 uur werkstraf eisen

Justitie eist een werkstraf van 120 uur tegen Alblasserdammer Sebastiaan B. Hij wordt er, samen met een man uit Boskoop, van verdacht de accounts van onder anderen rapper Lil' Kleine te hebben gehackt.

De officier van justitie eiste ook 32 dagen celstraf. Dat is precies het aantal dagen dat B. al vastgezeten heeft. Hij zou dan dus niet meer de gevangenis in hoeven.

De Alblasserdammer en de man uit Boskoop hackten de accounts door via een phishing mail inloggegevens binnen te hengelen. De accounts wilden ze vervolgens voor veel geld doorverkopen.

De twee verdachten hebben maandagochtend spijt betuigd voor de rechter in Dordrecht, waar de zaak dient. Volgens hen was het toeval dat Lil'Kleine in de phishing mail is getrapt.

De rechter doet op 11 maart uitspraak.