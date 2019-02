Van Beek één duel geschorst

Feyenoord-verdediger Sven van Beek is voor één duel geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen PSV. Daardoor mist Van Beek alleen het bekerduel van woensdag tegen Ajax.

Van Beek kreeg zondag in de topper in Eindhoven bij PSV de rode kaart nadat hij na een inschattingsfout de doorgebroken Steven Bergwijn neerhaalde. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft tegen Ajax waarschijnlijk wel weer de beschikking over verdediger Jeremiah St. Juste.

Sven van beek kan volgende week zondag weer spelen als Emmen voor de competitie naar de Kuip komt.