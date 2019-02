HSM Offshore: We bouwen hier eigenlijk vier kerncentrales

In Schiedam wordt gebouwd aan schone energie voor de toekomst. Bij constructiebedrijf HSM Offshore in de Wilhelminahaven wordt de laatste hand gelegd aan een enorm platform en transformator om stroom van windmolens in zee aan land te brengen. Offshore Valley Schiedam, zoals Schiedam de Wilton- en Wilhelminahaven graag noemt, levert zo installaties die de hoeveelheid stroom vergelijkbaar met vier Borssele kerncentrales opwekt.

Het gele gevaarte, de 'jacket' is al de tweede die HSM Offshore bouwt. Het eerste ligt al voor de kust van Borssele als onderdeel van het windmolenpark dat TenneT daar bouwt. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de stroomtransporteur werd een inkijkje gegeven in de werkzaamheden bij HSM. Veel Schiedammers zien de gele stellage maar wat is het? Het bepaalt zelfs al tijden de skyline van Schiedam.

Windstil

Momenteel zijn vooral mensen van SPIE bezig voor de elektrische installaties. Vele honderden gehelmde arbeiders struinen over het terrein rond de gigantische hal waar de 'topside', zeg maar de tranformatorfabriek wordt afgebouwd. Het gevaarte is onlangs naar buiten gereden en staat naast de 60 meter hoge stellage die in mei zo'n 20 kilometer voor de kust van Borssele wordt geplaatst.

"We rijden de bovenbouw op een ponton en slepen dat naar Borssele, bij windstil weer want het weegt zo'n 3650 ton en moet uiterst voorzichtig gebeuren. Een exemplaar kost bij elkaar ook zo'n 100 miljoen euro, maar we bouwen er twee hier", zegt Jaco Lemmerzaal van HSM Offshore.

Windmolens

Tennet bouwt drie windparken voor de kust van Nederland. Borssele Alpha en Beta wordt in Schiedam gebouwd. "Het zijn de installaties die de stroom van de windmolens op zee omzet in stroom voor consumentengebruik. Via kabels gaat dat naar land en naar de klanten", vertelt Lemmerzaal trots. "Een groot project voor ons maar toch maken we ons zorgen. We zien steeds meer werk voor de energietransitie naar het Midden Oosten en Azië gaan. Voorlopig zijn wij blij met het werk hier."