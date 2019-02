Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gesprekken over doorstart Intertoys in volle gang Foto: ANP / Bart Maat

Gesprekken over een mogelijke doorstart van speelgoedgigant Intertoys zijn in volle gang. Dat heeft de bewindvoerder laten weten. Later deze week wordt meer duidelijk over de gesprekken.

Vier partijen hebben mogelijk interesse in Intertoys. Wie dat zijn, is niet bekendgemaakt. De speelgoedwinkelketen werd vorige week failliet verklaard, nadat eerder uitstel van betaling was aangevraagd.

Lees ook: Speelgoedwinkel Intertoys failliet De verkoop van speelgoed bij Intertoys is de afgelopen tien jaar gehalveerd volgens het bedrijf. De keten zou vooral last hebben van toenemende concurrentie van discountwinkels die soms stunten met speelgoed. Ook zou jarenlang te weinig zijn geïnvesteerd in de webwinkel. Intertoys telt bijna veertig vestigingen in de regio. Elf daarvan zitten in Rotterdam. Zolang de onderhandelingen lopen, blijven de winkels en webshop open. Het inleveren van cadeaubonnen kon tot afgelopen weekend. Dat leverde grote drukte op bij veel filialen, ook omdat de winkels te kampen hadden met een landelijke storing.

Lees ook: Storing tijdens cadeaubonnenspitsuur bij failliet Intertoys